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Пентагон хочет увеличить военное присутствие в Польше
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Пентагон хочет увеличить военное присутствие в Польше 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: Ron Sachs dpa / Globallookpress
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что поставка американской ПРО Patriot значительно усилит уровень вооружения страны.
США готовы к переговорам по увеличению численности военного присутствия в Польше. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
«Польша — наш союзник по НАТО. В НАТО мы принимаем войска в соответствии с потребностями в области обеспечения безопасности. Мы всегда открыты для таких обсуждений», — приводит ТАСС слова Мэттиса.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что поставка американской ПРО Patriot значительно усилит уровень вооружения страны.
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Комментарии27  Ещё 6 источников 
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