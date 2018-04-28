Пентагон хочет увеличить военное присутствие в Польше 

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что поставка американской ПРО Patriot значительно усилит уровень вооружения страны.
США готовы к переговорам по увеличению численности военного присутствия в Польше. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
«Польша — наш союзник по НАТО. В НАТО мы принимаем войска в соответствии с потребностями в области обеспечения безопасности. Мы всегда открыты для таких обсуждений», — приводит ТАСС слова Мэттиса.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что поставка американской ПРО Patriot значительно усилит уровень вооружения страны.