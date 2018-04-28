В рембате Северного флота прошёл «День призывника»

В клубе воинской части будущим призывникам рассказали о военной службе ветераны Вооружённых сил России и действующие военные. Демонстрацию приёмов рукопашного боя на плацу продемонстрировали бойцы отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота.

В отдельном ремонтно-восстановительном батальоне Северного флота состоялся ежегодный «День призывника» для мурманских школьников.

Старшеклассники ознакомились с условиями службы и быта военнослужащих части. Они осмотрели казармы личного состава, выставку вооружения и военной техники, попробовали кашу с мясом. Побывали в ремонтных мастерских батальона, в которых проходят ремонт современные образцы военной техники и получает вторую жизнь историческая бронетехника.

Военнослужащие этой части восстановили уже 4 образца бронетехники времён Великой Отечественной войны. Из них самый известный — американский средний танк «Шерман», поставлявшийся в СССР по лендлизу. Этот танк был поднят в 2014 году с потопленного в Баренцевом море транспорта «Томас Дональдсон» и отреставрирован до заводского состояния.

В клубе воинской части будущим призывникам рассказали о военной службе ветераны Вооружённых сил России и действующие военные. Демонстрацию приёмов рукопашного боя на плацу продемонстрировали бойцы отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота.

По окончании мероприятий школьники рассказали журналистам о своих впечатлениях от первого соприкосновения с военной жизнью.