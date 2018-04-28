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В рембате Северного флота прошёл «День призывника»
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В рембате Северного флота прошёл «День призывника» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В клубе воинской части будущим призывникам рассказали о военной службе ветераны Вооружённых сил России и действующие военные. Демонстрацию приёмов рукопашного боя на плацу продемонстрировали бойцы отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота.
В отдельном ремонтно-восстановительном батальоне Северного флота состоялся ежегодный «День призывника» для мурманских школьников.
Старшеклассники ознакомились с условиями службы и быта военнослужащих части. Они осмотрели казармы личного состава, выставку вооружения и военной техники, попробовали кашу с мясом. Побывали в ремонтных мастерских батальона, в которых проходят ремонт современные образцы военной техники и получает вторую жизнь историческая бронетехника.
Военнослужащие этой части восстановили уже 4 образца бронетехники времён Великой Отечественной войны. Из них самый известный — американский средний танк «Шерман», поставлявшийся в СССР по лендлизу. Этот танк был поднят в 2014 году с потопленного в Баренцевом море транспорта «Томас Дональдсон» и отреставрирован до заводского состояния.
В клубе воинской части будущим призывникам рассказали о военной службе ветераны Вооружённых сил России и действующие военные. Демонстрацию приёмов рукопашного боя на плацу продемонстрировали бойцы отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота.
По окончании мероприятий школьники рассказали журналистам о своих впечатлениях от первого соприкосновения с военной жизнью.
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