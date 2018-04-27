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Украина похвасталась «крупнейшими» учениями у границ РФ
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Украина похвасталась «крупнейшими» учениями у границ России 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Фото: ТАСС
Минобороны Украины заявило о «крупнейших» учениях на побережье Азовского моря, возле российской границы.
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«В тактико-специальных учениях приняли участие более 500 военнослужащих и около 200 единиц различной техники: танков, бронетранспортеров и боевых машин десанта. Воздушную поддержку обеспечивали несколько звеньев ударных вертолетов Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8. Также в учениях приняли участие несколько батарей артиллерии, минометов и ракетных систем залпового огня», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По замыслу учений, «условный враг», под которым украинское минобороны подразумевает Россию, нарушив достигнутые мирные договоренности и применив новейшие десантные корабли, уничтожил сопротивление украинских пограничников и «начал полномасштабное вторжение».
По сценарию учений, украинским войскам удалось отбиться от «агрессора» при помощи отрядов отдельной воздушно-десантной бригады и отдельной десантно-штурмовой бригады.
Украинское минобороны назвало проведенные учения «крупнейшими с начала года».
Отметим, что самые крупные учения ВСУ за последнее время нельзя даже сравнить по масштабу с учениями российских ВС. К примеру, в сентябре 2017 года прошли совместные стратегические учения «Запад-2017» на территории Белоруссии и России. В маневрах были задействованы около 12,7 тыс. военнослужащих обеих стран, 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.
Кроме того, в марте секретарь СНБО Украины Александр Турчинов и другие киевские политики неоднократно заявляли, что Россия развернула тысячи танков, ракетные войска и несколько армий возле украинских границ.
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