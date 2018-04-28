Война начнется 1 июля: как Черчилль планировал разгромить СССР

Весной-летом 1945 года существовала реальная угроза начала Третьей мировой войны между СССР с одной стороны и Великобританией США и разгромленной Германией с другой. Главным идеологом нового противостояния стал Уинстон Черчилль , который отдал приказ создать наступательный, а позднее оборонительный план будущей войны с Россией . Все материалы были засекречены, и общественность узнала о них только в 1998 году.

Черчилль был уверен, что после поражения Германии СССР стал угрозой всему западному миру. По его распоряжению британские аналитики разработали экстренный план будущей войны с бывшим союзником. Британский премьер заранее начал вести свою игру. Он пытался заключить сепаратный мир с Германией, что гарантированно привело бы к столкновению с СССР, а также приказал фельдмаршалу Монтгомери не расформировывать, сдающиеся в плен немецкие подразделения и складировать изъятое у них оружие.

Бывших врагов Черчилль планировал использовать в предстоящей войне с Россией. Британец не верил в гарантии, которые дал ему Сталин и считал, что СССР не становится и при поддержке сильного итальянского, французского, греческого коммунистического движения продолжит свой поход на Запад.

Операция «Немыслимое»

План будущей войны с кодовым названием «Операция Немыслимое» был готов 22 мая 1945 года. Предварительно аналитики получили следующие вводные: СССР заключает союз с Японией , в войну вступает только Великобритания и США при использовании германского потенциала, а остальным европейским странам доверять нельзя, особенно Франции . Боевые действия предполагалось начать 1 июля 1945 года с наступления в Польше , а на остальных участках фронта союзники переходят в оборону.

СССР по численности солдат превосходил Великобританию и США в четыре раза, а по танкам в два, поэтому успех наступления зависел от фактора внезапности и превосходства в управлении войсками. Англо-американские силы воюют при поддержке 12 немецких дивизий и всего населения Польши. Возле города Штеттин должно было произойти танковое сражение, после победы в котором, союзники продвинутся к 400-километровой линии Данциг-Бреслау. Если СССР не идет на уступки, то в войну против него вступают все страны Запада.

Командование английских войск не поддержало наступательных порывов Черчилля. Они пришли к выводам, что противостояние с СССР будет долгим и тотальным, а численный перевес и сила русской армии делает сомнительным вероятность ее разгрома. В заключении также было сказано, что Великобритания из-за усталости и безразличия американцев может оказаться один на один с СССР.

Операция «Немыслимое»: оборона острова

Летом 1945 года Черчилль предлагает продумать план будущей обороны Великобритании. Премьер-министр считал, что уход американских войск с Европы может спровоцировать Сталина начать полномасштабное наступление. Документ подготовили 11 июля 1945 года, и оборонять острова планировалось при помощи авиации и флота.

От удерживания плацдармов на континенте отказались, а из-за преобладания в стратегической авиации советский десант на острова, который будет готовиться планироваться несколько лет, скорей всего будет отбит. Серьезную опасность британского командования вызывала вероятность появления у русских ракет и новых видов оружия.

Почему война не началась

Черчилль очень уважал и боялся Сталина, который, строго соблюдал обязательства, взятые на себя во время Ялтинской конференции. Армия СССР не пересекла черту, о которой договорились союзники, Сталин не поддержал греческих коммунистов и вывел войска из Ирана . Но Черчилль все равно опасался советского лидера и ознакомил со своим планом президента США Трумэна, который отверг его.

На то время для США приоритетом был Тихоокеанский фронт, а не Европа. Трумэн не верил, что русские решат идти на Запад, но знал, что по подсчетам американских аналитиков без СССР США будет воевать с Японией еще три года.

Профессор Эриксон из университета Эдинбурга уверен, что Сталин знал о планах Черчилля. Именно поэтому в июне 1945 года Жуков провел перегруппировку советских войск в Европе и укрепил оборону линии разграничения. Кроме стратегического эти действия несли показательный характер. Так Сталин донес до британцев мысль, что он все знает и при необходимости готов ответить на их вызов.

Самоубийство Запада

Американский исследователь Джонатан Уокер считает, что план Черчилля был самоубийственным. На тот период у Красной Армии в Европе были 11 миллионов солдат против 4 миллионов союзников. Военной мощи СССР, у которой было более 20 тысяч танков и самоходных орудий союзники противопоставили бы только свою современную авиацию и зависимость СССР от поставок высокооктанового топлива из США.