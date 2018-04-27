87 крымчан отправили служить в новый батальон ВДВ

Трогательные и волнительные минуты. Проводить своих сыновей, внуков, братьев, женихов, мужей под сенью цветущих каштанов собрались их родственники. Матери утирают платками слезы, девушки спешат сделать селфи на фоне стройной шеренги призывников, чтобы потом выложить в соцсети и с гордостью написать про своих возлюбленных. В выступлениях и напутствиях представителей союза ветеранов десантных войск Крыма и военкомата лирики гораздо меньше. Они по традиции отмечают высокую ответственность и честь, которую нельзя посрамить новобранцам. Желают им смелости, отваги, мужества.

— Попал в ВДВ — гордись, не попал — радуйся, — напутствовал призывников начальник штаба 22-го армейского корпуса гвардии полковник Иван Попов . — Василий Филиппович Маркелов перед дальними походами давал десантникам такой совет: «Никогда не берите с собой еду и воду, а только гранаты и патроны. Все остальное настоящий десантник отбирает у врага».

— Для военно-воздушных войск комиссариаты отбирают самых достойных ребят с лучшими показателями состояния здоровья, роста, веса, спортивными достижениями, — рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РК Вадим Мешалкин. — Отбор был очень серьезным. Они знают, что служить там очень трудно, но и очень почетно. ВДВ — это особо строгое отношение к физической готовности, поэтому они будут интенсивно заниматься физподготовкой.

Крымчане будут служить рядом с домом, в Феодосии , в недавно созданном отдельном 171-м десантно-штурмовом батальоне ВДВ. Том самом, что оснастят самым современным вооружением и техникой. Но перед этим им надо осилить первое испытание: в Новороссийске крымчане пройдут месячный курс молодого бойца. Но жесткий армейский распорядок, высокие физические нагрузки и беспрекословное подчинение приказам крымских парней не пугают. Оба деда и отчим Романа Кривули служили в Вооруженных силах, и теперь он тоже готов к испытаниям в элитных войсках. Большинство призывников уверенно говорят, что мечтали о службе ВДВ.

— Это мечта всей моей жизни, всего моего детства, — говорит новобранец Амет Бекаев. — Я очень долго к этому, занимался, и вот сегодня я очень рад, что здесь, в рядах ВДВ. Думаю, что все получится, и через год мы вернемся сильные и крепкие, и никого не подведем. Нужно заслужить голубой берет, чтобы доказать, что ты на самом деле солдат, мужчина и воин.

Справка «РГ»