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Индия не заявляла о выходе из проекта FGFA
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Индия не заявляла о выходе из совместного с Россией проекта FGFA 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская Федерация не получала от Индии уведомления о выходе из совместного проекта по созданию истребителя пятого поколения — Fifth generation fighter aircraft, FGFA. Об этом заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике государственной корпорации "Ростех" Виктор Кладов.
Один из руководителей госкорпорации сообщил РИА Новости в ходе авиасалона Eurasia Airshow-2018, что Россия и Индия сотрудничают в рамках данного проекта последние одиннадцать лет.
О том, что Индия намерена выйти из совместного проекта? написали некоторые зарубежные СМИ. Отмечалось, что якобы ее не устраивает несоответствие российской машины требованиям собственных ВВС по скрытности, авионике, радарам и сенсорам. Страна, мол, может попозже вернуться к проекту или закупить уже готовые самолеты, когда их примут на вооружение в России.
Директор по международному сотрудничеству и региональной политике государственной корпорации "Ростех" Виктор Кладов добавил, что не может комментировать статьи зарубежных журналистов, только официальные заявления руководства Индии. А от него никаких уведомлений не поступало.
— Сейчас в высшем военном руководстве Индии идут споры о концепции развития ВВС страны в целом: может быть разработать свой истребитель, а может купить готовые машины. Давайте уважать их суверенное право принимать это решение, — сказал Кладов.
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