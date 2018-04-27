Пьяные солдаты НАТО устроили дебош в Латвии

Три офицера британской армии, находящиеся в Латвии в составе контингента войск НАТО , устроили драку с полицейскими Риги. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Указывается, что инцидент произошел 24 апреля. Военнослужащие (предположительно, лейтенанты или капитаны) устроили драку с правоохранителями, будучи в нетрезвом состоянии. Известно, что один из них служит в 19-м Королевском артиллерийском полку, двое других — в 4-м Королевском артиллерийском полку.

Для усмирения дебоширов полицейским пришлось применить перцовый газ. Один из офицеров был задержан правоохранителями на несколько часов, после чего все они были доставлены в свои воинские части сотрудниками Военной полиции Латвии и Канады . Вполне вероятно, что теперь офицеров ожидают дисциплинарные взыскания со стороны командования.

Посольство Великобритании в Латвии подтвердило Delfi, что проинформировано об инциденте. Представитель министерства обороны Великобритании отметил, что расследование обстоятельств случившегося уже началось, но от дальнейших комментариев отказался.

При этом The Sunday Times указывает, что британских военнослужащих предупреждают о том, что их действия могут быть «использованы российскими и пророссийскими изданиями для дискредитации войск НАТО в регионе».

«Им было сказано не совершать глупых поступков, но они действовали глупо», — рассказал газете источник в министерстве обороны Великобритании. Указывается, что в Лондоне считают произошедшее возмутительным, но не хотят, «чтобы эта история развернулась в неправильную сторону». «Нужно признать: люди совершают ошибки», — сказал собеседник газеты.

Италии и Эстонии. В Латвии британские военнослужащие принимают участие в учениях НАТО Furious Hammer («Молот ярости»), которые проходят с 21 по 30 апреля. В маневрах также участвуют представители Дании

В странах Балтии регулярно происходят инциденты, связанные с нетрезвыми солдатами НАТО. В октябре 2017 года пьяные немецкие военнослужащие из миссии Альянса устроили потасовку в баре литовского города Рукла, после чего одному солдату потребовалась госпитализация. Летом того же года в литовском городе Йонава неизвестные избили четырех военнослужащих бундесвера из состава батальона НАТО, развернутого в республике. Пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. В июне 2016 года нетрезвые британские военнослужащие решили устроить танцы на крыше такси в центре Риги.