Боевого ракетно-пушечного робота «Уран-9» провезут по Красной площади

Еще одной яркой новинкой парада Победы станет демонстрация робота разведки и огневой поддержки — многофункционального боевого робототехнического комплекса "Уран-9".

Эта похожая на танк гусеничная машина для прохода по брусчатке Красной площади установлена на грузовую платформу автомобиля КамАЗ-65117.

При создании "Урана-9" ставилась задача максимально снизить потери личного состава в ходе самых напряженных боевых действий. В том числе при проведении разведывательных и антитеррористических операций в городских условиях.

Боевой робот имеет мощное вооружение — 30-мм автоматическую пушку 2А72, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ. Ракетное вооружение представлено противотанковым управляемым комплексом "Атака", которое позволяет поражать цели на дальности 5000 метров. Также монтируются реактивные пехотные огнеметы "Шмель-М".

Для обеспечения лучшей защиты есть устройство предупреждения о лазерном облучении, которое приводит в действие систему постановки дымовых завес.

Современные прицелы позволяют уничтожать противника днем и ночью. Дальность управления составляет не менее 3000 м.

При собственном весе в 12 000 кг боевая машина имеет мощный 400-сильный дизельный двигатель, который позволяет передвигаться со скоростью около 35 км/час. Запас хода — 200 км.

В настоящее время "Уран-9" готовится к поступлению на вооружение специальных подразделений Российской армии.