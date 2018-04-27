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Посадка Су-57 попала на видео
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Посадка Су-57 попала на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Посадка разрабатываемого российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на взлетно-посадочную полосу аэродрома «Раменское» в подмосковном Жуковском, входящего в состав Летно-исследовательского института имени Михаила Громова, попала на видео. Ролик можно посмотреть на Facebook.
Серийное производство истребителя пятого поколения Су-57 еще не началось, планируется, что оно стартует в 2018-2019 годах. В настоящее время, по данным сайта MilitaryRussia, создано только 10 летных прототипов и три прототипа для наземных испытаний. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.
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