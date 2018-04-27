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Су-25 в Киргизии уничтожили бронетехнику «противника»
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Штурмовики Су-25 российской авиабазы Кант в Киргизии уничтожили бронетехнику условного «противника» на учении под Челябинском 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для этого звено самолетов было специально переброшено на Южный Урал, где им предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач, в частности, отработать бомбометание по наземным целям.
Российские штурмовики Су-25 авиабазы Кант в Киргизии уничтожили бронетехнику условного противника в ходе розыгрыша одного из эпизодов летно-тактического учения под Челябинском.
Экипажи самолетов» выполнили более 20 вылетов на поиск и уничтожение бронированной техники и укрепленного командного пункта условного противника.
При решении огневых задач лётчики применили управляемые и неуправляемые авиационные ракеты класса «воздух-поверхность» и авиационные бомбы.
Выполнение учебно-боевых задач осуществлялось в сложной помеховой обстановке, в условиях активного радиоэлектронного подавления.
Полеты проходили на скоростях от 700 до 750 км/ч и на высоте до 3000 метров.
Ранее звено штурмовиков Су-25 было переброшено из Киргизии на Южный Урал для участия в учении.
В ходе маневров Су-25 и бомбардировщики Су-24 выполнят учебно-тренировочные полеты с пусками управляемых и неуправляемых ракет днем и ночью, а также отработают бомбометание по наземным целям.
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