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Призывникам повысят оклады
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Призывникам повысят оклады 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России подготовило законопроект, предусматривающий ежемесячное денежное довольствие в 2 тыс. рублей для военнослужащих по призыву, пишет газета «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство.
Отмечается, что получаемые военнослужащими деньги будут индексироваться ежегодно. Кроме того, солдаты получат специальные надбавки за прыжки с парашютом или участие в водолазных работах и разминировании.
При этом максимальная сумма для военнослужащих превысит 10 тысяч рублей, пишет издание.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление о повышении денежного довольствия российских военнослужащих с 1 января 2018 года.
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