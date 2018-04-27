Призывникам повысят оклады

Отмечается, что получаемые военнослужащими деньги будут индексироваться ежегодно. Кроме того, солдаты получат специальные надбавки за прыжки с парашютом или участие в водолазных работах и разминировании.

При этом максимальная сумма для военнослужащих превысит 10 тысяч рублей, пишет издание.