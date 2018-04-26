Что «умные» ракеты расскажут российской «оборонке»

У впервые оказавшихся в распоряжении российских военных англо-французских ракет Storm Shadow (SCALP) нет каких-либо "выдающихся и изумительных" технических решений, однако их изучение поможет улучшить уже существующие средства борьбы с таким оружием. То же самое можно сказать об американском "Томагавке".
Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал известный военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Ранее фрагменты сбитых сирийской ПВО "Скальпов" и американских "Томагавков" были представлены Генштабом ВС РФ. Две не разорвавшихся ракеты российские военные получили целыми. Позднее в СМИ появились сообщения, что именно SCALP представляет наибольший интерес для "оборонщиков".
"Я бы не сказал, что они представляют, наибольший интерес, разве что с точки зрения того, что это самые новые ракеты. Вопрос-то в том, что каких-то принципиально новых технических решений все-таки нет", — сказал Мураховский.
По его словам, ракета "технологически, конечно, современная, "умная", как это называют". "Но, тем не менее, к нам в качестве трофея попала, так что тоже ничего там сверхъестественного, чего в других изделиях не встречается, там нет", — констатировал эксперт.
По его словам, несмотря на новизну ракеты, в боевых действиях её уже применяли: в Иракской войне, начавшейся в 2003 году, Великобритания и Франция также поддерживали США.
"Плюс, как я понимаю, средства радиоэлектронной борьбы поработали, поэтому она к нам в относительно целом виде попала", — добавил эксперт.
Наиболее интересны для российских специалистов, по словам Мураховского, должны быть технические решения, связанные с диапазонами радиоэлектронных устройств ракеты, а также экстремально-корреляционная система изображения земной поверхности и высот.
"Еще интересно, какой вариант к нам попал, какой применялся ими. Есть варианты и с тепловизионной головкой самонаведения на конечном участке. То есть не только корреляционная система и GPS. Интересно, как они решили эту БИНС, то есть бесплатформенную инерциальную навигационную систему, (разместить) внутри", — отметил эксперт.
При этом, по его словам, российские промышленники ничего копировать не собираются, потому что все аналогичные системы уже применяются в российском оружии. Находка может оказаться интересной именно в плане разработки средств противодействия.
"Собственно, как и "Томагавк" Вlock IV, которые используются сейчас американцами. Там тоже все технические решения понятны принципиально. Там скорее интерес представляет для специалистов ОПК, как высотомер сделан, как реализован канал спутниковой связи Deltalink, как перенацеливать эту ракету в полете. Такие технические подробности", — рассказал Мураховский.