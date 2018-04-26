Что «умные» ракеты расскажут российской «оборонке»

Что интересного «умные» ракеты расскажут российской «оборонке»

У впервые оказавшихся в распоряжении российских военных англо-французских ракет Storm Shadow (SCALP) нет каких-либо "выдающихся и изумительных" технических решений, однако их изучение поможет улучшить уже существующие средства борьбы с таким оружием. То же самое можно сказать об американском "Томагавке".

Ранее фрагменты сбитых сирийской ПВО "Скальпов" и американских "Томагавков" были представлены Генштабом ВС РФ . Две не разорвавшихся ракеты российские военные получили целыми. Позднее в СМИ появились сообщения, что именно SCALP представляет наибольший интерес для "оборонщиков".

"Я бы не сказал, что они представляют, наибольший интерес, разве что с точки зрения того, что это самые новые ракеты. Вопрос-то в том, что каких-то принципиально новых технических решений все-таки нет", — сказал Мураховский.

По его словам, ракета "технологически, конечно, современная, "умная", как это называют". "Но, тем не менее, к нам в качестве трофея попала, так что тоже ничего там сверхъестественного, чего в других изделиях не встречается, там нет", — констатировал эксперт.

По его словам, несмотря на новизну ракеты, в боевых действиях её уже применяли: в Иракской войне, начавшейся в 2003 году, Великобритания Франция также поддерживали США

"Плюс, как я понимаю, средства радиоэлектронной борьбы поработали, поэтому она к нам в относительно целом виде попала", — добавил эксперт.

Наиболее интересны для российских специалистов, по словам Мураховского, должны быть технические решения, связанные с диапазонами радиоэлектронных устройств ракеты, а также экстремально-корреляционная система изображения земной поверхности и высот.

"Еще интересно, какой вариант к нам попал, какой применялся ими. Есть варианты и с тепловизионной головкой самонаведения на конечном участке. То есть не только корреляционная система и GPS. Интересно, как они решили эту БИНС, то есть бесплатформенную инерциальную навигационную систему, (разместить) внутри", — отметил эксперт.

При этом, по его словам, российские промышленники ничего копировать не собираются, потому что все аналогичные системы уже применяются в российском оружии. Находка может оказаться интересной именно в плане разработки средств противодействия.