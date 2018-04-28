В США приготовились к строительству российского авианосца в Китае

Американское издание The National Interest рассказало своим читателям о возможности строительства в Китае замены почти 30-летнего российского авианосца «Адмирал Кузнецов». Эксперты отмечают, что российское кораблестроительство — «полный бардак», и в ближайшее время Россия вряд ли сможет построить достойный авианосец в необходимые временные рамки.

С другой стороны, Китай, пишет издание, сможет построить авианосец быстрее, чем Россия, и скорее всего, более высокого качества, учитывая большой опыт китайских кораблестроителей.

Для Китая единственным минусом называется то, что российский авианосец займет место и индустриальный потенциал в китайских ярдах, но это сочли небольшой ценой. Для России недостатками сочли то, что авианосец, приобретенный у Китая все равно будет стоить денег и все равно потребует долговременных инвестиций в поддержание и модернизацию. Кроме того, может пострадать престиж России, считают эксперты американского издания. Журналисты отметили, что аналитики относятся к возможности строительства авианосца для России в Китае скептически.