«Убийцу авианосцев» покажут в Петербурге

Подлодка проекта 949А «Антей», также известная как «убийца авианосцев», поучаствует в военном параде в Санкт-Петербурге , сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России

По словам собеседника агентства, атомный подводный ракетный крейсер войдет в воды Северной столицы в День Военно-морского флота (29 июля), приняв участие в параде по случаю праздника.

Кроме того, источник рассказал, что в военно-морском параде примут участие ракетный крейсер «Маршал Устинов» и сторожевой корабль «Адмирал Макаров».

Ранее глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу сообщал, что в петербургском параде поучаствуют более 40 боевых кораблей, 18 из которых будут новейшими.

Подводные лодки проекта 949А «Антей» предназначены для уничтожения авианосных соединений, для чего вооружены крылатыми ракетами. В настоящее время в составе Военно-морского флота России есть пять таких подлодок.