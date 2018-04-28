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«Убийцу авианосцев» покажут в Петербурге
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«Убийцу авианосцев» покажут в Петербурге 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Подлодка проекта 949А «Антей», также известная как «убийца авианосцев», поучаствует в военном параде в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.
По словам собеседника агентства, атомный подводный ракетный крейсер войдет в воды Северной столицы в День Военно-морского флота (29 июля), приняв участие в параде по случаю праздника.
Кроме того, источник рассказал, что в военно-морском параде примут участие ракетный крейсер «Маршал Устинов» и сторожевой корабль «Адмирал Макаров».
Ранее глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу сообщал, что в петербургском параде поучаствуют более 40 боевых кораблей, 18 из которых будут новейшими.
Подводные лодки проекта 949А «Антей» предназначены для уничтожения авианосных соединений, для чего вооружены крылатыми ракетами. В настоящее время в составе Военно-морского флота России есть пять таких подлодок.
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