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Армия Китая примет участие в состязаниях в России
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Армия Китая примет участие в военных состязаниях в России 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: © AP Photo / Andy Wong
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с конца июля до середины августа этого года примут участие в различных международных военных состязаниях, которые пройдут на территории России, Казахстана, Белоруссии и других стран, заявил на брифинге в четверг официальный представитель минобороны КНР У Цянь.
"С конца июля по середину августа этого года военнослужащие китайской армии примут участие в международных военных состязаниях в России, Казахстане, Белоруссии и других странах, а также в соответствующих мероприятиях, которые будут приведены на территории КНР", — заявил У Цянь.
Он отметил, что за границей китайские военные примут участие в 18 различных мероприятиях. В России они примут участие в "Танковом биатлоне", в соревнованиях специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "Мастер-оружейник", в конкурсе военных альпинистов "Эльбрусское кольцо", в международном конкурсе военных разведчиков, в соревнованиях экипажей танкотехнического обеспечения "Рембат", в конкурсе АрМИ для специалистов продслужбы "Полевая кухня", в марше армейских внедорожников "Военное ралли" и других.
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