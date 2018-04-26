Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии

Российский бомбардировщик Су-30СМ уничтожил боевой фрегат у берегов Сирии, выпустив в него ракету Х-35.
Размещённый в Интернете в четверг ролик был снят с помощью беспилотного летательного аппарата, пишет «Российская газета».
Отмечается, что в ходе тренировочной операции российские ВКС уничтожили ракетным ударом списанный фрегат сирийских военно-морских сил.
На кадрах видно, как ракета попадает в судно, после чего происходит взрыв. После корабль постепенно погружается под воду, с направленным вверх носом.
Ракетный удар был нанесён в ходе учений, проходивших в середине апреля возле берегов арабской республики. Однако видеосвидетельства манёвров были опубликованы только 26 апреля.
Ранее во вторник дислоцированная в Сирии российская военная группировка обнаружила американский самолёт-разведчик RC-135U в районе Восточного Средиземноморья.
Разведчик на протяжении нескольких часов совершал патрулирование у побережья Сирии, где находятся базы материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.
Во вторник, 24 апреля, системы ПВО России поразили несколько неизвестных целей возле авиабазы Хмеймим. Пострадавших и ущерба в результате манёвров нет.