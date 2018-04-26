Ещё
РФ отправила в Сирию «Панцири»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США

Россия поставила Сирии дополнительную партию ЗРК «Панцирь» 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
На территории Сирии начали работу ЗРК «Панцирь» из дополнительной партии, поставленной Россией после атаки на арабскую республику со стороны США и их союзников, сообщил военно-дипломатический источник.
Он отметил, что несмотря на сделанные ранее заявления о готовности передать Дамаску дальнобойные зенитные ракетные комплексы С-300, их пока на территории Сирии нет. Однако, по его словам, «речь идет о дополнительной партии систем типа „Панцирь“, доставленных в Тартус на минувшей неделе».
Ранее сообщалось, что «Панцирь», по данным российского Минобороны, показал наибольшую точность из всех использованных при ударе западными странами по Сирии ЗРК. Так, из «Панциря» было выпущено 25 ракет, которые поразили 23 цели. С-125 — выпущено 13, поразили пять целей. С-200 — выпущено восемь ракет, целей не поразили.
После этого правительственные сирийские войска усилили зенитно-ракетными комплексами «Панцирь-С1» ряд позиций, где ранее находились системы ПВО С-200 и С-125.
23 апреля СМИ сообщали, что Россия уже в ближайшее время может начать поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» в Сирию. Однако тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не может назвать решенным вопрос о поставках С-300 в Сирию.
25 апреля дипломатический также источник сообщил, что Москва не передавала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, тем самым опровергнув слова посла Сирии в России Рияда Хаддада.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала победу сирийских ПВО над американскими ударными ракетами.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Индия вышла из совместной с Россией программы FGFA Как России реагировать на появление военных США в каспийских портах Появились данные о новой атаке дронов на российскую базу Хмеймим
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель118
Глава МЧС ответил Михалкову175
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»62
Новая угроза: как Америка подкосит рубль208
Новая схема мошенничества появилась в РФ9
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
01:29
Что происходит с ГЛОНАСС?
Технологии Наука и техника
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение