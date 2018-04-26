РФ отправила в Сирию «Панцири»

Россия поставила Сирии дополнительную партию ЗРК «Панцирь»

На территории Сирии начали работу ЗРК «Панцирь» из дополнительной партии, поставленной Россией после атаки на арабскую республику со стороны США и их союзников, сообщил военно-дипломатический источник.

Он отметил, что несмотря на сделанные ранее заявления о готовности передать Дамаску дальнобойные зенитные ракетные комплексы С-300, их пока на территории Сирии нет. Однако, по его словам, «речь идет о дополнительной партии систем типа „Панцирь“, доставленных в Тартус на минувшей неделе».

Ранее сообщалось, что «Панцирь», по данным российского Минобороны, показал наибольшую точность из всех использованных при ударе западными странами по Сирии ЗРК. Так, из «Панциря» было выпущено 25 ракет, которые поразили 23 цели. С-125 — выпущено 13, поразили пять целей. С-200 — выпущено восемь ракет, целей не поразили.

После этого правительственные сирийские войска усилили зенитно-ракетными комплексами «Панцирь-С1» ряд позиций, где ранее находились системы ПВО С-200 и С-125.

23 апреля СМИ сообщали, что Россия уже в ближайшее время может начать поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» в Сирию. Однако тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не может назвать решенным вопрос о поставках С-300 в Сирию.

25 апреля дипломатический также источник сообщил, что Москва не передавала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, тем самым опровергнув слова посла Сирии в России Рияда Хаддада.