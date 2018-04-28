«Академика Ломоносова» отправили в Мурманск

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Первая в мире плавучая АЭС отправилась из Санкт-Петербурга в Мурманск: фото 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Средняя скорость следования буксирного каравана при благоприятных гидрометеоусловиях и отсутствии каких-либо объективных причин возможных задержек составит около 4 узлов.
Первый в мире плавучий атомный энергоблок от причала Балтийского завода отправился в Мурманск.
Буксировка плавучего энергоблока пройдет в два этапа. На первом этапе ПЭБ без ядерного топлива на борту отправился с территории Балтийского завода к причалу ФГУП «Атомфлот» в Мурманске. На втором этапе с уже загруженным ядерным топливом и экипажем на бортуон будет доставлен из Мурманска в Певек на место постоянного базирования.
По словам президента ОСК Алексея Рахманова, факт буксировки ПЭБ означает, что основные судостроительные работы завершены.
«Мы горды, что корпорация вошла в историю как строитель этого уникального объекта и благодарим заказчика за оказанное доверие. При строительстве ПЭБ корабелы приобрели новые компетенции и готовы взяться за следующие амбициозные задачи, которые перед нами ставит страна» — пояснил Рахманов.
В Мурманске специалистам Балтзавода предстоит подготовить объект для принятия на борт ядерного топлива и провести комплексные швартовые испытания энергоблока.
Загрузка ЯТ пройдет осенью текущего года в Мурманске. Тогда же состоится и его физический пуск. После этого ПЭБ по Северному морскому пути отправят в Певек. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год.
Плавучая атомная электростанция это первый в мире проект мобильного транспортабельного энергоблока. Создан для эксплуатации в условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока. Его главная цель — обеспечить электроэнергией портовые города и газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.
Создавалась с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф.
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