«Академика Ломоносова» отправили в Мурманск

Первая в мире плавучая АЭС отправилась из Санкт-Петербурга в Мурманск: фото

Средняя скорость следования буксирного каравана при благоприятных гидрометеоусловиях и отсутствии каких-либо объективных причин возможных задержек составит около 4 узлов.

Первый в мире плавучий атомный энергоблок от причала Балтийского завода отправился в Мурманск

Буксировка плавучего энергоблока пройдет в два этапа. На первом этапе ПЭБ без ядерного топлива на борту отправился с территории Балтийского завода к причалу ФГУП «Атомфлот» в Мурманске. На втором этапе с уже загруженным ядерным топливом и экипажем на бортуон будет доставлен из Мурманска в Певек на место постоянного базирования.

По словам президента ОСК Алексея Рахманова, факт буксировки ПЭБ означает, что основные судостроительные работы завершены.

«Мы горды, что корпорация вошла в историю как строитель этого уникального объекта и благодарим заказчика за оказанное доверие. При строительстве ПЭБ корабелы приобрели новые компетенции и готовы взяться за следующие амбициозные задачи, которые перед нами ставит страна» — пояснил Рахманов.

В Мурманске специалистам Балтзавода предстоит подготовить объект для принятия на борт ядерного топлива и провести комплексные швартовые испытания энергоблока.

Загрузка ЯТ пройдет осенью текущего года в Мурманске. Тогда же состоится и его физический пуск. После этого ПЭБ по Северному морскому пути отправят в Певек. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

Плавучая атомная электростанция это первый в мире проект мобильного транспортабельного энергоблока. Создан для эксплуатации в условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока. Его главная цель — обеспечить электроэнергией портовые города и газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

Создавалась с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф.