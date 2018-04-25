США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ

США не верят заявлениям Москвы о двух американских ракетах, доставленных в Россию из Сирии . Об этом заявил представитель Пентагона Эрик Пахон (Eric Pahon), передает CNBC.

По его мнению, это «еще один пример российской кампании по дезинформации» и «пропагандистская дымовая завеса», направленная на отвлечение внимания от «моральной причастности» Москвы к действиям президента Сирии Башара Асада и гибели мирных жителей.

«Утверждения, касающиеся выбранных нами целей, абсурдны», — заявил он.

Пахон добавил, что американская сторона не видела никаких доказательств тому, что крылатая ракета «Томагавк» не долетела до цели и была передана россиянам.

Ранее 25 апреля на брифинге Минобороны России была показана боевая часть «Томагавка». Сообщалось, что Москва получила от Сирии две ракеты, выпущенные во время американского авиаудара и не достигшие целей. Теперь их исследуют специалисты и используют для совершенствования российского вооружения. Минобороны также указало, что если бы на объектах, которые бомбили США и их союзниками, были отравляющие вещества, то погибли бы десятки мирных сирийцев.