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Радиотехнические войска ЦВО усилены РЛС Небо-М
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Радиотехнические войска ЦВО усилены РЛС Небо-М 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Радиотехнические войска Центрального военного округа получили новую радиолокационную станцию «Небо-М», сообщает пресс-служба округа.
В сообщении говорится, что РЛС поступила в войска в рамках гособоронзаказа и направлена в полк 14-й армии ВВС и ПВО в Пензенской области.
В нем также подчеркнуто, что расчеты прошли переподготовку на новую технику в учебном центре Минобороны и приступили к освоению станции и приступили к выполнению задач на дежурных позициях по контролю воздушного пространства в зоне ответственности.
Станция «Небо-М» создана для обнаружения и определения координат и сопровождения самолетов, крылатых и управляемых ракет, а также малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных с использованием стелс-технологий на дальности до 600 км.
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