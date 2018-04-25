Радиотехнические войска ЦВО усилены РЛС Небо-М

Радиотехнические войска Центрального военного округа получили новую радиолокационную станцию «Небо-М», сообщает пресс-служба округа.

В сообщении говорится, что РЛС поступила в войска в рамках гособоронзаказа и направлена в полк 14-й армии ВВС и ПВО в Пензенской области

В нем также подчеркнуто, что расчеты прошли переподготовку на новую технику в учебном центре Минобороны и приступили к освоению станции и приступили к выполнению задач на дежурных позициях по контролю воздушного пространства в зоне ответственности.

Станция «Небо-М» создана для обнаружения и определения координат и сопровождения самолетов, крылатых и управляемых ракет, а также малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных с использованием стелс-технологий на дальности до 600 км.