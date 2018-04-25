Украинский аналог БМПТ «Терминатор» показали на видео

В интернете появилось видео испытаний украинского боевого модуля "Дуплет", установленного на боевой машине пехоты.

Как сообщает "Укроборонпром", этот модуль оптимизирован для использования на БМП-2. Кроме того, с некоторыми изменениями его можно установить и на другую бронетехнику. В качестве примера приводится танк Т-64. Также сообщается, что таким образом можно получить тяжелую боевую машину поддержки танков "Страж".

Главным вооружением "Дуплета" являются две автоматические 30-миллиметровые пушки, которые в паре дают максимальный темп стрельбы до 1000 снарядов в минуту. Как утверждают разработчики, это позволит вывести из строя укрепленные огневые точки, легкую бронетехнику, низколетящие вертолеты и живую силу. Также "Дуплет" может быть снаряжен автоматическим гранатометом, двумя пулеметами калибра 7,62 мм и четырьмя пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса "Барьер". Особое внимание разработчики обращают на новый тепловизор.

Однако показанная на видео машина на базе БМП явно имеет недостаточное бронирования для того, чтобы участвовать в полноценном танковом бою. Между тем российская БМПТ "Терминатор" разработана на базе танков Т-72 и Т-90, а в дальнейшем появится "Терминатор-3" на базе "Арматы".

Стандартное вооружение российского "Терминатора" состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, 7,62-миллиметрового пулемета ПКТМ, четырех ПТУР типа "Атака" с лазерной системой наведения и двух гранатометов АГС-17. Специалисты отмечают высокую плотность огня БМПТ и возможность атаковать до четырех целей одновременно. При этом экипаж БМПТ может использовать тепловизионный и оптический канал, наземную аппаратуру управления лазерно-лучевого канала наведения ПТУР и лазерный дальномер.