Показана схватка ИГ и сирийской армии

Схватку боевиков ИГ и сирийской армии сняли с беспилотника

По его информации, столкновение происходило в районе Тадамон на юге Дамаска . Кадры с беспилотника удалось сделать сирийскому телевидению. Когда точно это произошло, не уточняется.

20 апреля сообщалось, что боевики обстреляли из минометов жилые районы на юге Дамаска, погибли четыре человека, пострадали 52. Отмечалось, что огонь был открыт из квартала Хаджр эль Асвад и лагеря беженцев.