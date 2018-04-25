Европа собралась создать конкурента F-35

Конкурирующие европейские компании Airbus (производитель боевых самолетов Eurofighter) и Dassault Aviation (производитель Rafale) заключили соглашение по разработке и выпуску истребителей нового поколения в Европе, которые должны стать конкурентом американских F-35.

Планируется, что европейская система боевых самолетов будущего (FCAS) заменит существующие самолеты к 2040 году. Также программа предполагает производство беспилотников. Правительства Франции Германии должны будут еще изложить свои точные требования к программе, пишет Би-би-си.

Возможно также участие в проекте британской компании BAE Systems.

Новые истребители должны заменить нынешнее поколение истребителей Eurofighter и Rafale к 2035-2040 году.

Главный исполнительный директор Dassault Эрик Траппье, комментируя заключение соглашения, отметил, что Европа не должна полагаться на покупку военной техники у США . Он добавил, что перспективный истребитель не будет копией F-35, но будет более амбициозным проектом.