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Европа собралась создать конкурента F-35
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Европа собралась создать конкурента F-35 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
Фото: Reuters
Конкурирующие европейские компании Airbus (производитель боевых самолетов Eurofighter) и Dassault Aviation (производитель Rafale) заключили соглашение по разработке и выпуску истребителей нового поколения в Европе, которые должны стать конкурентом американских F-35.
Планируется, что европейская система боевых самолетов будущего (FCAS) заменит существующие самолеты к 2040 году. Также программа предполагает производство беспилотников. Правительства Франции и Германии должны будут еще изложить свои точные требования к программе, пишет Би-би-си.
Возможно также участие в проекте британской компании BAE Systems.
Новые истребители должны заменить нынешнее поколение истребителей Eurofighter и Rafale к 2035-2040 году.
Главный исполнительный директор Dassault Эрик Траппье, комментируя заключение соглашения, отметил, что Европа не должна полагаться на покупку военной техники у США. Он добавил, что перспективный истребитель не будет копией F-35, но будет более амбициозным проектом.
Отметим, что F-35 уже состоят на вооружении Великобритании, Нидерландов и Италии. Также США надеются продвинуть свои истребители в других европейских странах — в частности, в Германии, которая решает вопрос о замене своих самолетов Tornado.
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