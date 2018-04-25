Огромный тоннель террористов нашли в Сирии 

Сирийские правительственные войска сделали любопытную находку. Недалеко от города Дума военные нашли тоннели. Это довольно обширная сеть подземных сооружений, созданная террористами. Коридоры располагаются на глубине 15 метров, в них проложены электрические кабели и иные инженерные коммуникации. Стены отделаны металлическими профилями и защищены от обрушения. По ряду параметров сооружения похожи на тоннели метро. Сирийские специалисты предполагают, что по этим подземным коридорам террористы перевозили раненых и проводил эвакуацию. Размеры коридоров позволяют перемещать по ним и военную технику, этой возможность террористические группировки тоже, по-видимому, пользовались. Внутри было найдено оружие и обгоревшие личные документы.