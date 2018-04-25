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Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
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Огромный тоннель террористов нашли в Сирии 

Рамблер 17 минут назад
Сирийские правительственные войска сделали любопытную находку. Недалеко от города Дума военные нашли тоннели. Это довольно обширная сеть подземных сооружений, созданная террористами. Коридоры располагаются на глубине 15 метров, в них проложены электрические кабели и иные инженерные коммуникации. Стены отделаны металлическими профилями и защищены от обрушения. По ряду параметров сооружения похожи на тоннели метро. Сирийские специалисты предполагают, что по этим подземным коридорам террористы перевозили раненых и проводил эвакуацию. Размеры коридоров позволяют перемещать по ним и военную технику, этой возможность террористические группировки тоже, по-видимому, пользовались. Внутри было найдено оружие и обгоревшие личные документы.
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