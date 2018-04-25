Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море 

С 20 апреля в Японском море проходят тактические учения Тихоокеанского флота. В них принял учение ракетный крейсер «Варяг», который выпустил крылатые ракета по морской цели. Также в ролике, опубликованном в Сети, показали стрельбу из артиллерийских орудий судна. Позднее появились пояснения: «Варяг» выпустил противокорабельные ракеты комплекса «Базальт» по морскому щиту, который имитировал корабль условного противника. Данные визуального контроля и осмотр цели подтвердили, что цель была поражена.
Ракетный крейсер «Варяг» спустили на воду в 1989 году. Спустя 7 лет он стал флагманом ТОФ, заменив тяжёлый атомный крейсер «Адмирал Лазарев». Крейсер оснащён 16 пусковыми установками противокорабельных крылатых ракет П-1000 «Вулкан», торпедами и реактивными бомбомётами. В 2016 году он выполнял боевую задачу в водах Средиземного моря по прикрытия авиагруппы ВКС РФ на аэродроме Хмеймим.