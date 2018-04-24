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Словакия приостановила эксплуатацию Ми-17
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Словакия приостановила эксплуатацию Ми-17 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Минобороны Словакии Петер Гайдош заявил, что эксплуатация вертолетов Ми-17, входящих в состав ВВС Словакии, была приостановлена из-за обнаружения «неоригальных» запчастей.
«На основании этой информации мы принимаем меры для улучшения работы с запасным оборудованием. И, конечно, сделаем из этого необходимые выводы, если нужно, проведем с помощью соответствующих органов расследование с наказанием виновных. Безопасность военнослужащих находится для нас на первом месте, поэтому было приостановлено использование вертолетов», — сказал Гайдош, передает РИА «Новости».
По его словам, на трех вертолетах Ми-17 словацких ВВС были обнаружены запчасти неоригинального производства. После этого началась проверка всех вертолетов Ми-17, находящихся на вооружении словацких ВВС и проверка запчастей для всей авиатехники. Проверки проходят на авиабазах «Кухиня» и «Слиач», а также на складах в городах Немшова и Попрад.
В 2015 году власти Словакии заявляли, что могут подписать с Россией соглашение о модернизации Ми-17 и других видов техники. Вертолеты собирались списать в 2015 году, однако Словакия рассчитывала за счет модернизации продлить их срок службы до 2030 года.
По состоянию на 2010 год на вооружении у Словакии числилось 14 вертолетов Ми-17.
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