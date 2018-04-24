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Минобороны показало «Зверей с Востока»
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Минобороны показало «Зверей с Востока» 

Рамблер 1 час назад
Министерство обороны РФ представило три новых бронеавтомобиля. Видеоверсия презентации "зверей с Востока" опубликована на сайте RT.
Бронеавтомобиль «Медведь», предназначенный для транспортировки, десантирования и огневого прикрытия до восьми бойцов, обладает высокой степенью защищенности.
Также были представлены две версии броневика «Тигр» — праворульная и медицинская.
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Медицинский «Тигр», хоть и предназначен для МЧС, но благодаря уровню баллистической защиты может применяться для транспортировки раненых с поля боя.
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