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В Североморске состоялось противодиверсионное учение
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В главной базе Северного флота состоялось противодиверсионное учение 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В нём были задействованы штабы соединений и экипажи всех кораблей и подводных лодок, базирующихся в Североморске как на постоянной основе, так и временно.
Сегодня в главной базе Северного флота –— Североморске –— завершилось зачётное тактическое учение по противодиверсионной обороне основного пункта базирования.
Главными целями учебного мероприятия стала проверка организации работы штабов по управлению противодиверсионной обороной пункта базирования и совершенствование профессиональных навыков личного состава по борьбе с подводными диверсантами.
Учение проходило в течение двух дней. В нём были задействованы штабы соединений и экипажи всех кораблей и подводных лодок, базирующихся в Североморске как на постоянной основе, так и временно. В том числе команды тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», тяжёлого ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Дмитрий Донской», ракетного крейсера «Маршал Устинов», больших противолодочных и десантных кораблей. На их палубах были развёрнуты посты наблюдения за акваторией, установлены многоствольные реактивные гранатомёты МРГ-1, предназначенные для защиты кораблей от нападения подводных диверсантов и боевых пловцов.
Акваторию североморского рейда контролировали противодиверсионные катера проекта «Грачонок».
Боевые упражнения по гранатометанию выполнили боевые расчёты экипажей больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Адмирал Левченко».
В ходе практических действий задачи по охране периметра военных городков, поиску и обезвреживанию условных диверсантов на берегу выполнили подразделения морской пехоты и отдельной мотострелковой бригады.
Отряды специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами подводных сил и Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработали тактику поиска боевых пловцов условного противника и ведение подводного боя с выполнением зачётных стрельб из подводного стрелкового оружия пистолетов СПП-1 и автоматов АПС.
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