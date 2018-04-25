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Новый российский бомбардировщик поднимут в небо
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Стало известно о планах поднять в небо новый российский бомбардировщик 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Казанский авиационный завод намерен в августе поднять в небо сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, являющийся новой модификацией самолёта Ту-22М3, прошедшего глубокую модернизацию, сообщил РИА Новости представитель предприятия.
"Мы намерены поднять Ту-22М3М в воздух в августе", — сказал собеседник агентства.
Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Является самым массовым бомбардировщиком дальней авиации, всего выпущено 268 самолётов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.
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