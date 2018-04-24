Стрельбы крейсера «Варяг» показали на видео

В сети появилось видео с тактических учений в акватории Японского моря, в которых задействован флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг». Ролик опубликован на YouTube-канале Минобороны России

Как видно на кадрах, «Варяг», в частности, наносит удар крылатыми ракетами по морской цели. Также на видео запечатлена стрельба из артиллерийских орудий крейсера.

Как пояснил «РГ: Русское оружие» капитан второго ранга Николай Воскресенский , «Варяг» выпустил крылатые ракеты комплекса «Базальт» по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника.

«Крылатые ракеты успешно поразили цель, что подтвердили данные объективного контроля и визуальный осмотр мишени», — уточнил он.

В учениях, которые проходят в Японском море с 20 апреля, также приняли участие фрегаты «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов». Они совместно с «Варягом» выполнили артиллерийские стрельбы по береговой цели, имитирующей защищенные огневые точки и боевую технику условного противника. Безопасность в районе морского полигона обеспечивали 15 кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также противолодочные самолеты морской авиации, добавил собеседник издания.

Ракетный крейсер «Варяг» был спущен на воду в 1989 году и с 1996-го является флагманом Тихоокеанского флота. Его главным ударным вооружением стали 16 пусковых установок противокорабельных крылатых ракет П-1000 «Вулкан». Кроме того, крейсер оснащен спаренным 130-миллиметровым орудием, реактивными бомбометами и торпедными аппаратами.