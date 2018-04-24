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«Илья Муромец» вошёл в Карские ворота
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Новейший ледокол Северного флота «Илья Муромец» вошёл в Карские ворота 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж новейшего ледокола Северного флота «Илья Муромец» продолжает работу по плану ледовых испытаний в Арктике.
Сегодня судно вошло в пролив Карские ворота между островами Новая Земля и Вайгач. В ближайшее время испытания продолжатся в этом районе.
Погода в целом благоприятствует проведению испытаний. Толщина льда варьируется от 30 до 80 сантиметров, иногда доходит до метра.
В данных условиях ледовой обстановки новая техника подтверждает заявленные производителем характеристики.
Из Мурманска ледокол «Илья Муромец» вышел 12 апреля. Через три дня в восточной части Баренцева моря он достиг ледовой кромки и приступил к испытаниям, которые продлятся ещё несколько недель.
Ледокол прибыл на Северный флот 2 января 2018 года. Торжественный подъём флага вспомогательного флота на судне состоялся 30 ноября 2017 года. Этот день считается датой официального вступления ледокола «Илья Муромец» в состав сил Северного флота и годовым праздником.
Судно было заложено на «Адмиралтейских верфях» 23 апреля 2015 года. Спущено на воду в июне 2016 года. При длине 85 метров и ширине около 20 метров ледокол имеет водоизмещение около 6000 тонн. Он обладает высокой мореходностью и автономностью плавания, оснащен вертолётной площадкой, оборудован краном грузоподъемностью 26 тонн для выполнения погрузочно-разгрузочных операций.
Ледокол «Илья Муромец» может применяться для комплексного обеспечения действий сил флота и для проведения научных исследований в Арктике.
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