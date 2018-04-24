Новейший ледокол Северного флота «Илья Муромец» вошёл в Карские ворота

Экипаж новейшего ледокола Северного флота « Илья Муромец » продолжает работу по плану ледовых испытаний в Арктике.

Сегодня судно вошло в пролив Карские ворота между островами Новая Земля и Вайгач. В ближайшее время испытания продолжатся в этом районе.

Погода в целом благоприятствует проведению испытаний. Толщина льда варьируется от 30 до 80 сантиметров, иногда доходит до метра.

В данных условиях ледовой обстановки новая техника подтверждает заявленные производителем характеристики.

Из Мурманска ледокол «Илья Муромец» вышел 12 апреля. Через три дня в восточной части Баренцева моря он достиг ледовой кромки и приступил к испытаниям, которые продлятся ещё несколько недель.

Ледокол прибыл на Северный флот 2 января 2018 года. Торжественный подъём флага вспомогательного флота на судне состоялся 30 ноября 2017 года. Этот день считается датой официального вступления ледокола «Илья Муромец» в состав сил Северного флота и годовым праздником.

Судно было заложено на « Адмиралтейских верфях » 23 апреля 2015 года. Спущено на воду в июне 2016 года. При длине 85 метров и ширине около 20 метров ледокол имеет водоизмещение около 6000 тонн. Он обладает высокой мореходностью и автономностью плавания, оснащен вертолётной площадкой, оборудован краном грузоподъемностью 26 тонн для выполнения погрузочно-разгрузочных операций.

Ледокол «Илья Муромец» может применяться для комплексного обеспечения действий сил флота и для проведения научных исследований в Арктике.