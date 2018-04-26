Корабли ТОФ на учениях сбили крылатую ракету

В Приморье противолодочные корабли сбили крылатую ракету

Большие противолодочные корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц" в ходе двустороннего тактического учения поразили крылатую ракету-мишень. Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа Минобороны РФ, моряки применили зенитно-ракетный комплекс самообороны "Кинжал".

На учении по противовоздушной обороне экипажи кораблей отрабатывали коллективные действия по отражению атаки противника с воздуха. Моряки обнаружили объект, а когда он вошел в зону досягаемости корабельной ПВО, обстреляли воздушную цель с помощью "Кинжала". В итоге, крылатую ракету успешно поразили.

В четверг в акватории Японского моря в двусторонних тактических учениях задействовали и гвардейский ракетный крейсер "Варяг". Ракетный катер Р-79 произвел в полигоне боевой подготовки пуск крылатой ракеты, которая имитировала удар по одиночному боевому кораблю, которым как раз и являлся флагман Тихоокеанского флота "Варяг". Экипаж обнаружил цель, взял на сопровождение, а потом поразил, применив зенитно-ракетный комплекс "Форт". Этот комплекс предназначен для нейтрализации высокоскоростных, маневренных и малоразмерных целей.

На "Варяге" привели в готовность и зенитно-ракетный комплекс "Оса". Но вести бой на ближних дистанциях не пришлось, так как "Форт" успешно справился с боевым заданием и уничтожил объект.

Закрытие района выполнения упражнений обеспечивали более 15 кораблей и судов Тихоокеанского флота.