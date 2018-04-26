Ещё
Корабли ТОФ на учениях сбили крылатую ракету
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США

В Приморье противолодочные корабли сбили крылатую ракету 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Большие противолодочные корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц" в ходе двустороннего тактического учения поразили крылатую ракету-мишень. Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа Минобороны РФ, моряки применили зенитно-ракетный комплекс самообороны "Кинжал".
На учении по противовоздушной обороне экипажи кораблей отрабатывали коллективные действия по отражению атаки противника с воздуха. Моряки обнаружили объект, а когда он вошел в зону досягаемости корабельной ПВО, обстреляли воздушную цель с помощью "Кинжала". В итоге, крылатую ракету успешно поразили.
В четверг в акватории Японского моря в двусторонних тактических учениях задействовали и гвардейский ракетный крейсер "Варяг". Ракетный катер Р-79 произвел в полигоне боевой подготовки пуск крылатой ракеты, которая имитировала удар по одиночному боевому кораблю, которым как раз и являлся флагман Тихоокеанского флота "Варяг". Экипаж обнаружил цель, взял на сопровождение, а потом поразил, применив зенитно-ракетный комплекс "Форт". Этот комплекс предназначен для нейтрализации высокоскоростных, маневренных и малоразмерных целей.
На "Варяге" привели в готовность и зенитно-ракетный комплекс "Оса". Но вести бой на ближних дистанциях не пришлось, так как "Форт" успешно справился с боевым заданием и уничтожил объект.
Закрытие района выполнения упражнений обеспечивали более 15 кораблей и судов Тихоокеанского флота.
Российская Газета: последние новости
Пентагон: Самолеты США столкнулись с противодействием РЭБ в Сирии В Сирии российская система ПВО сбила "неизвестные воздушные цели" Шойгу назвал удар по Сирии нарушением международных правил
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель95
Глава МЧС ответил Михалкову167
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»55
Новая угроза: как Америка подкосит рубль207
Новая схема мошенничества появилась в РФ9
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение