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«США подталкивают мир к новой гонке вооружений»
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«США подталкивают мир к новой гонке вооружений» 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
США подталкивают государства мира к новой гонке вооружений, желают сохранить роль гегемона в международных делах, даже в отношениях со своими партнерами, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня мы являемся свидетелями трансформации международных отношений, их перехода к многополярной системе, которая характеризуется перераспределением сфер влияния и ужесточением конкуренции за региональное и глобальное лидерство. В этих условиях Соединенные Штаты желают сохранить роль гегемона в международных делах, задействуют любые средства, включая военные, подталкивают страны к новой гонке вооружений", — сказал он, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Шойгу отметил, что "Вашингтон не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими традиционными партнерами". "Это подтверждают новые американские доктринальные документы в сфере национальной безопасности и обороны, стремление подвергнуть ревизии важнейшие международные договоренности, включая решения ООН и базовые принципы Всемирной торговой организации", — пояснил он.
По оценке министра обороны РФ, "США, не стесняясь, декларируют, что не устраивающие их тенденции в международной политике и мировой экономике могут быть скорректированы путем опоры на военную мощь".
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