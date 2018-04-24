«США подталкивают мир к новой гонке вооружений»

Сергей Шойгу. США подталкивают государства мира к новой гонке вооружений, желают сохранить роль гегемона в международных делах, даже в отношениях со своими партнерами, заявил министр обороны РФ

"Сегодня мы являемся свидетелями трансформации международных отношений, их перехода к многополярной системе, которая характеризуется перераспределением сфер влияния и ужесточением конкуренции за региональное и глобальное лидерство. В этих условиях Соединенные Штаты желают сохранить роль гегемона в международных делах, задействуют любые средства, включая военные, подталкивают страны к новой гонке вооружений", — сказал он, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Шойгу отметил, что "Вашингтон не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими традиционными партнерами". "Это подтверждают новые американские доктринальные документы в сфере национальной безопасности и обороны, стремление подвергнуть ревизии важнейшие международные договоренности, включая решения ООН и базовые принципы Всемирной торговой организации ", — пояснил он.

По оценке министра обороны РФ, "США, не стесняясь, декларируют, что не устраивающие их тенденции в международной политике и мировой экономике могут быть скорректированы путем опоры на военную мощь".