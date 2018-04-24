Пентагон «занизил» эффективность ПВО России

National Interest заподозрил Пентагон во лжи о российской ПВО

Авторитетное аналитическое издание National Interest заподозрило министерство обороны США во лжи о российской ПВО.

"Пентагон ставит под сомнение эффективность российских систем противовоздушной обороны", — так начинается передовая статья этого масс-медиа.

Издание уточняет, что заявления американских военных чиновников о якобы "неэффективности" российских систем ПВО С-300 и С-400 могут иметь цель убедить Турцию , по оценке автора, "капризного союзника по НАТО ", не покупать эти комплексы у России . Напомним, что в декабре 2017 года Россия и Турция подписали соглашение о поставках в Анкару двух комплексов С-400, что вызвало бурю негодования в Белом доме, пытавшемся оказать мощное давление на турецкую сторону в части отмены сделки, которая, как отметили в Вашингтоне, "противоречит американским стратегическим интересам".

"Однако заявления Пентагона ставят под сомнение то, почему Соединенные Штаты и их союзники инвестируют сотни миллиардов долларов в шпионские самолеты и скрытные крылатые ракеты большой дальности, если российское оружие "земля-воздух" полностью неэффективно", — отмечает автор материала.

"Аргумент, используемый для оправдания возмутительной стоимости невидимых самолетов, просто испаряется, поскольку угрозы … от российских ПВО, в таком случае не существует", — добавляет он.

Издание отмечает, что Northrop Grumman B-2 стоил более 45 миллиардов долларов, а разрабатываемый корпорацией Lockheed Martin F-22 Raptor — почти в 67 миллиардов долларов только на сам проект. Кроме того, программа Lockheed Martin по созданию "невидимки" F-35 Joint Strike Fighter обойдется американской казне в 406 миллиардов долларов, а Northrop Grumman B-21 будет стоить не менее 56 миллиардов долларов.

По мнению журналиста, американские военные чиновники будут активно разыгрывать негативную информацию о российской системе ПВО во время предстоящего заседания в профильном сенатском комитете, чтобы "оправдать свои программы и расходы".