«Вагнеровцев» обнаружили еще в одной стране

Россия отправила в этом году в Центральноафриканскую республику (ЦАР) отряд ЧВК «Вагнера», утверждают блогеры из Conflict Intelligence Team.

22 марта МИД России сообщил, что в конце января-начале февраля в ЦАР поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов, а также командированы пятеро военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих республики. Однако на самом деле речь идет, скорее всего, об отряде ЧВК «Вагнера», утверждает CIS на своем сайте.

Ранее, пишут блогеры, в западных СМИ сообщалось об отправке ЧВК «Вагнера» в Судан и в ЦАР.

В частности, CIS ссылается на Agence France-Presse , которое утверждает, что на территории поместья Беренго находятся ряды палаток и россиян в военной форме, обучавших солдат ЦАР. Судя по спутниковым снимкам, лагерь россиян появился в период с 21 по 22 января.

Позже аккаунт президента ЦАР опубликовал фотографии выпускной церемонии 200 бойцов пехотного батальона вооруженных сил ЦАР. На многих фотографиях на заднем плане видны мужчины европейской внешности в военной одежде. На основании этого CIS предполагает, что это и есть бойцы ЧВК «Вагнера» «или российские военнослужащие». Там, впрочем, оговорились, что полной уверенности в этом нет.

Также портал указывает на то, что в Тунисе однажды задержали турецкое судно, которое перевозило российские бронетехнику, боеприпасы, военную форму, генераторы, медицинскую технику и грузы, необходимые для постройки военного лагеря, в ЦАР.

Все это указывает лишь на то, что Россия оказывает помощь ЦАР — о чем открыто заявляли и в МИД. Однако CIS считает, что «российская помощь едва ли полностью бескорыстна», указывая на сообщение МИД о «возможностях взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР» — в частности, «реализация поисковых горнорудных концессий». СМИ предполагают, что российские «инструкторы» разместились поблизости от месторождений полезных ископаемых, в том числе золота, алмазов и урана, которые якобы могут быть интересны Иосифу Пригожину

Еще одним доказательством присутствия «вагнеровцев» называется статья РИА ФАН от 10 апреля под заголовком «Россия поможет восстановить мир и спокойствие в ЦАР». CIS пишет, что ФАН «аффилировано с „фабрикой троллей“ Пригожина», который также «считается создателем „ЧВК Вагнера“.