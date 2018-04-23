РЛС «Небо-У» заступила на боевое дежурство в Сибири

Новая РЛС «Небо-У» заступила на боевое дежурство в Восточной Сибири

Станция повысила возможности по контролю воздушного пространства подразделений радиотехнических войск Центрального военного округа, дислоцированных в Иркутской области.

Новая радиолокационная станция (РЛС) «Небо-У», которая недавно поступила по Гособоронзаказу на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, заступила на боевое дежурство в Восточной Сибири.

Станция повысила возможности по контролю воздушного пространства подразделений радиотехнических войск округа, дислоцированных в Иркутской области.

РЛС «Небо-У» предназначена для обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных целей различных категорий — от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных, созданных с применением стелс-технологий, на дальности до 600 километров. Станция обеспечивает определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех.