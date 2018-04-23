ВВС НАТО поднялись в небо из-за российских самолетов 

Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, один раз за неделю поднимались в небо над Балтикой для опознания и сопровождения российских самолетов, заявила в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.
Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
"С 16 по 22 апреля истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, один раз были подняты в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
По данным министерства, 16 апреля истребители НАТО опознали с сопроводили российский самолет Ил-20, который совершал полет из основной части РФ в Калининградскую область. "Самолет летел с отключенными радиолокационными автоответчиками, с предоставленным заранее планом полета, экипаж самолета связь с региональным центром управления полетами поддерживал", — говорится в сообщении.
Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с января выполняет датский контингент ВВС в составе четырех истребителей F-16 Fighting Falcon.