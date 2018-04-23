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Лавров высказался о поставках С-300 в Сирию
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Лавров: вопрос о поставках С-300 в Сирию ещё не решён 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос о поставках зенитно-ракетной системы С-300 в Сирию ещё не решён.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.
«Не могу сказать, что он решён. Мы знаем, что сказал Президент России В. В. Путин… Какие конкретно решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии, ещё предстоит дождаться. Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, всё это может быть сообщено», — заявил Лавров.
Кроме того, по мнению министра, необходимо готовиться к повторению провокаций.
«Безусловно, надо готовиться к тому, что провокации повторятся, хотя мы самым жёстким образом предостерегли наших американских и европейских коллег, участвовавших в этой авантюре. Нас беспокоит то, какие планы в отношении будущего Сирии вынашивают западные коллеги», — добавил Лавров.
Ранее российского МИД заявил, что ракетные удары США и союзников по Сирии были направлены на срыв расследования экспертов ОЗХО.
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