Шойгу назвал ключевой приоритет ШОС

По его словам, интерес к деятельности ШОС проявляют новые государства, которые также выражают желание стать полноправными членами организации.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал ключевой приоритет Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Ключевым приоритетом ШОС неизменно остается поддержание мира и стабильности», — рассказал он.

По его словам, интерес к деятельности ШОС проявляют новые государства, которые также выражают желание стать полноправными членами организации.

«Наше многоплановое взаимодействие развивается динамично и поступательно. Интерес к деятельности организации и желание стать ее полноправными членами проявляют новые государства», — подчеркнул он.

Вместе с тем Шойгу отметил, что, несмотря на обострение международной ситуации, «удается не допускать дестабилизации в зоне ответственности организации».