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США и Россию призвали продлить договор об СНВ
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Евросоюз призвал США и Россию продлить действие договора об СНВ 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз призывает Россию и США продлить действие договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) и продолжить сокращение ядерных арсеналов, заявил спецпосланник ЕС по разоружению и нераспространению Ясек Билица, выступая на открытии в Женеве второй подготовительной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия 2020.
"Мы призываем США и Россию продолжить действие нового СНВ и продолжить сокращение своих арсеналов, включая стратегическое и нестратегическое, размещенное и неразмещенное ядерное оружие", — сказал он.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.
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