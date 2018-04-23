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«Змей Горыныч» заметили под Дамаском
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«Змей Горыныч» на «Урале» заметили под Дамаском 

Российская Газета 2 часа назад
В ходе боевых действий против боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" бойцы сирийской республиканской армии задействовали УР-83П. Эта система является, по сути, облегченной версией знаменитого "Змея Горыныча"— гусеничной установки разминирования УР-77 "Метеорит".
Данная инженерная машина зарекомендовала себя в Сирии не только как средство проделывания проходов для техники в минных полях, но и как эффективная боевая машина. С помощью специальных ракетных двигателей "Метеорит" обрушивает на укрепления и позиции боевиков более 700 кг взрывчатого вещества. В результате в обороне противника образуется значительная брешь, через которую устремляются атакующие подразделения.
УР-77 в большинстве своем активно применялись в районе Дамаска. Хотя в случае необходимости их перебрасывали и на другие участки фронтов борьбы с международным терроризмом.
Возможности УР-83П также впечатляют: при массе установки в 1810 кг она может забрасывать 1380 кг взрывчатки на расстояние до 440 метров.
Обращает внимание и то, что сирийские гвардейцы смонтировали установку в кузове автомобиля "Урал"-4320. Для того чтобы пламя ракетного двигателя не повредило кабину грузовика, ее укрепили. На борта кузова установили стальные щиты и решетчатые противокумулятивные экраны.
Применение таких систем, кроме непосредственно боевого, имеет еще и значительный психологический эффект, позволяя сломить у боевиков волю к сопротивлению, и, тем самым, снижает потери личного состава.
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