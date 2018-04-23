«Змей Горыныч» заметили под Дамаском

«Змей Горыныч» на «Урале» заметили под Дамаском

Данная инженерная машина зарекомендовала себя в Сирии не только как средство проделывания проходов для техники в минных полях, но и как эффективная боевая машина. С помощью специальных ракетных двигателей "Метеорит" обрушивает на укрепления и позиции боевиков более 700 кг взрывчатого вещества. В результате в обороне противника образуется значительная брешь, через которую устремляются атакующие подразделения.

УР-77 в большинстве своем активно применялись в районе Дамаска . Хотя в случае необходимости их перебрасывали и на другие участки фронтов борьбы с международным терроризмом.

Возможности УР-83П также впечатляют: при массе установки в 1810 кг она может забрасывать 1380 кг взрывчатки на расстояние до 440 метров.

Обращает внимание и то, что сирийские гвардейцы смонтировали установку в кузове автомобиля "Урал"-4320. Для того чтобы пламя ракетного двигателя не повредило кабину грузовика, ее укрепили. На борта кузова установили стальные щиты и решетчатые противокумулятивные экраны.

Применение таких систем, кроме непосредственно боевого, имеет еще и значительный психологический эффект, позволяя сломить у боевиков волю к сопротивлению, и, тем самым, снижает потери личного состава.