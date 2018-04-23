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Т-72АВ раздавили позиции боевиков в Ярмуке
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«Бульдозер-монстр» и свежие Т-72АВ раздавили позиции боевиков в Ярмуке 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Twitter
Во время зачистки лагеря палестинских беженцев Ярмук в Дамаске в боевых порядках правительственных войск были замечены свежие Т-72АВ и гигантские бронированные "бульдозеры — монстры". Фотографии этой техники появились в Сети.
Военные эксперты обратили внимание на прекрасное состояние "семьдесятвторого", все говорит о том, что танк, находящийся на вооружении республиканской гвардии, буквально до последнего времени был в резерве или его недавно отремонтировали на одном из бронетанковых ремонтных заводов.
Сирийцы освоили восстановление различных образцов военной техники: боевых машин пехоты, самоходно-артиллерийских установок и, разумеется, танков. В строй возвращаются как бронированные ветераны Т-55 и Т-62, так и более современные Т-72.
Также продолжается создание штурмовой инженерной техники, которая представляет собой переделку обычных бульдозеров. На гусеничные машины устанавливают дополнительное бронирование, решетчатые противокумулятивные экраны или так называемую "уголковую броню", как у "монстра" на фото.
Такая техника проделывает проходы для наступающей техники, разрушает позиции террористов, она активно использовалась также во время недавних наступательных действий в Восточной Гуте.
Сирийский опыт вдохновил отечественных конструкторов на создание подобных машин. В настоящее время они уже поступают в подразделения Российской армии.

Справка "РГ"

Лагерь палестинских беженцев "Ярмук", расположенный внутри муниципальных границ Дамаска, был основан в 1957 году. В 2015 году территория лагеря была захвачена боевиками запрещенной в России террористической организации "ИГ".
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