«Бульдозер-монстр» и свежие Т-72АВ раздавили позиции боевиков в Ярмуке

Во время зачистки лагеря палестинских беженцев Ярмук в Дамаске в боевых порядках правительственных войск были замечены свежие Т-72АВ и гигантские бронированные "бульдозеры — монстры". Фотографии этой техники появились в Сети.

A pristine #SAA Republican Guard T-72AV firing on #ISIS in Yarmouk after an armored bulldozer clears a path. It looks like this T-72 sat out the entire war until now. pic.twitter.com/tpyUXCbAhm— Jason Jones (@DPRKJones) 21 апреля 2018 г. Военные эксперты обратили внимание на прекрасное состояние "семьдесятвторого", все говорит о том, что танк, находящийся на вооружении республиканской гвардии, буквально до последнего времени был в резерве или его недавно отремонтировали на одном из бронетанковых ремонтных заводов.

Сирийцы освоили восстановление различных образцов военной техники: боевых машин пехоты, самоходно-артиллерийских установок и, разумеется, танков. В строй возвращаются как бронированные ветераны Т-55 и Т-62, так и более современные Т-72.

Также продолжается создание штурмовой инженерной техники, которая представляет собой переделку обычных бульдозеров. На гусеничные машины устанавливают дополнительное бронирование, решетчатые противокумулятивные экраны или так называемую "уголковую броню", как у "монстра" на фото.

Такая техника проделывает проходы для наступающей техники, разрушает позиции террористов, она активно использовалась также во время недавних наступательных действий в Восточной Гуте.

Сирийский опыт вдохновил отечественных конструкторов на создание подобных машин. В настоящее время они уже поступают в подразделения Российской армии.

Справка "РГ"