Заключен контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова»

Источник: заключен контракт на ремонт единственного авианосца России «Адмирал Кузнецов»

"Да, контракт заключен", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Он не уточнил сроки контракта и его стоимость.

Как сообщил ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов , ремонт корабля предполагается завершить в 2020 году, а его возвращение в строй запланировано в 2021 году. Авианосец будет проходить ремонт, замену всех котлов, оборудования. Эти работу будут проведены на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске (филиал Центра судоремонта "Звездочка"

Единственный российский авианосец

"Адмирал Кузнецов" — единственный российский авианосец. Корабль был спущен на воду в 1985 году, вступил в строй в 1990 году. Его длина составляет 305 метров, ширина летной палубы достигает 72 метров, полное водоизмещение — 59 тыс. тонн.

"Кузнецов" вооружен крылатыми ракетами "Гранит", расположенными в 12 наклонных пусковых установках под палубой. Авианосец несет на борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33, а также ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29.