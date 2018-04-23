Ещё
Германия закупит вооружений на миллиарды евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия запланировала закупку вооружений на миллиарды евро 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство обороны Германии планирует до конца 2018 года разместить военные заказы на многомиллиардную сумму, ведомство подготовило 18 договоров, сумма каждого из которых превышает 25 млн евро, пишут Handelsblatt и Bild.
Минобороны планирует взять в лизинг на девять лет израильские беспилотники Heron TP. Стоимость только этого контракта превышает 1 млрд евро, сообщает Deutsche Welle.
Кроме того, Германия планирует заказать вертолеты для поисково-спасательных операций, транспортные самолеты, системы ПРО и прочую военную технику. Помимо этого, планируется модернизировать БМП Puma и заключить договор о техобслуживании вертолета NH90.
Бундесвер нередко критиковали в последние годы за проблемы с оружием и военной техникой. Так, в конце февраля опубликовали доклад о состоянии вооруженных сил Германии в 2017 году, в котором сказано о «крайне неудовлетворительном материальном оснащении бундесвера».
В конце 2017 года вышли из строя все шесть немецких подводных лодок. Тогда же немецкая компания BAAINBw вернула новый фрегат класса F125 на верфь после обнаружения недостатков в ходе испытаний. В распоряжении флота вместо 15 фрегатов имеются только девять.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Индия вышла из совместной с Россией программы FGFA Чем способен ответить американской армаде российский военно-морской флот СМИ сообщили об уходе подлодки ВМС США от российской субмарины перед ударом по Сирии
Комментарии1  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57481
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»229
У россиян снова попросят денег64
Модель Playboy обокрали в Подмосковье19
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение