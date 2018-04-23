Истребители ЦВО дозаправились на высоте 5000 метров

Истребители ЦВО выполнили дозаправку на высоте 5000 метров

Экипажи оперативно-тактической авиации отработали сложный элемент летной подготовки — выполнили дозаправку топливом в воздухе в дневное и ночное время.

— В тренировке над Пермским краем приняли участие истребители МиГ-31БМ авиаполков, которые дислоцируются в Красноярском и Пермском краях, а также фронтовые бомбардировщики Су-24 с Южного Урала, — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Дозаправку проводил воздушный танкер Ил-78 в горизонтальном полете и в развороте. Он одновременно заправил сразу два самолета. Пилоты на высоте до пяти тысяч метров на скорости 550 километров в час приблизились к заправщику на 10-15 метров, выпущенной штангой контактировали с конус-датчиком танкера и держали дистанцию до полной перекачки топлива.

В полетах приняли участие порядка двух сотен военнослужащих (летчиков и технических специалистов), было задействовано более 50 самолетов.