В ходе учения в Японском море подводные лодки ТОФ провели торпедную дуэль

Ещё одна подлодка в заливе Петра Великого атаковала десантный отряд условного противника.

Сегодня в соответствии с планом двустороннего тактического учения Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в полигоне боевой подготовки подводные лодки провели подводную торпедную дуэль.

Две дизельные субмарины разыграли дуэльную ситуацию в ходе которой отработали поиск и слежение за подлодкой условного противника, а также её атаку (контратаку) при двустороннем применении оружия и средств гидроакустического противодействия. В ходе учения подводные лодки произвели стрельбу учебными практическими торпедами и уклонились от торпед противника.

Ещё одна дизельная подводная лодка в заливе Петра Великого провела торпедную атаку десантного отряда условного противника, роль которого выполняли два больших десантных корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Невельской» и «Ослябя». Охрану конвоя осуществляли два малых противолодочных корабля и противолодочный самолёт Ил-38Н. Субмарина скрытно атаковала корабли учебными торпедами, а затем сумела уклониться от ответного удара сил охранения.

В рамках учения подводникам предстоит отработать преодоление минных заграждений.