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Климкин заявил о поддержке Западом плана по миротворцам
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Западные страны поддерживают украинский план по миротворцам, заявил Климкин 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Страны "большой семерки" поддерживают позицию Украины по вопросу введения миротворцев в Донбасс, заявил глава украинского МИД Павел Климкин по итогам ознакомительной сессии саммита министров иностранных дел G7 в Торонто.
"Обсуждая формат миротворческой операции все согласились, что мы должны руководствоваться логикой, когда сначала достигается базовая безопасность, затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом — подготовка к выборам", — сказал глава украинской дипломатии, слова которого приводит издание "Укринформ".
При этом Климкин вновь раскритиковал российский план по введению миротворческого контингента. По мнению дипломата, позиция России направлена на "укрепление и в дальнейшем продвижение своего протектората, как троянского коня, чтобы дестабилизировать и разрушить Украину".
Украинские власти настаивают на том, что миссия ООН должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до российской границы. Президент России Владимир Путин поддержал идею ввести миротворческий контингент в зону конфликта, но подчеркнул, что речь может идти только об обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ, а миротворцы должны находиться на линии соприкосновения.
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