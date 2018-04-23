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Второй китайский авианосец выйдет в море
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СМИ: второй китайский авианосец выйдет в море в ближайшие дни 

ТАСС 38 минут назад
Фото: Reuters
Второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), целиком спроектированный и построенный китайскими судостроителями, впервые выйдет в море и приступит к ходовым испытаниям уже на этой неделе. Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post со ссылкой на военные источники.
Предполагается, что это мероприятие будет приурочено к 69-й годовщине создания ВМС НОАК, которая отмечается сегодня. Точная дата будет определена с учетом текущих гидрологических условий и высоты прилива.
Как отмечает издание, управление по безопасности на море северо-восточной провинции Ляонин издало уведомление о временном закрытии для судоходства трех участков в Бохайском заливе в период с 20 по 28 апреля. Эти зоны располагаются вблизи верфи, на которой осуществлялось сооружение корабля.
По словам одного из источников, в минувший вторник состоялся пробный запуск двигателя авианосца, что тоже свидетельствует о планах готовящихся испытаний. В ходе пробного плавания в Бохайском заливе Желтого моря будут протестированы базовые функции корабля и его систем, а также прочность корпуса. Для его постройки использовалась специальная сталь нового образца.
"Плавучий аэродром" водоизмещением 70 тыс. тонн пока не получил официального названия и известен как "тип 001A". Он построен по подобию первого китайского авианосца "Ляонин", который был выполнен на базе переделанного бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины.
По сообщениям гонконгской печати, Китай в 2017 году начал строительство на судоверфи в Шанхае своего третьего авианосца, который будет оснащаться суперсовременной электромагнитной системой катапульт для ускорения взлета самолетов.
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