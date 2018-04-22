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Порошенко похвастался «Скифом»
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Порошенко рассказал об успешных испытаниях ПТРК «Скиф» 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: Twitter
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский модифицированный противотанковый ракетный комплекс «Скиф» успешно испытан.
«Модифицированный противотанковый управляемый комплекс «Скиф» прошел успешные испытания. Уникальная разработка КБ «Луч» имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей», — заявил Порошенко в своем Twitter.
Ранее на этой неделе конструкторское бюро «Луч» опубликовало видеоролики с испытаний ракетного комплекса «Скиф» и ракеты «Ольха».
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что ПТРК «Скиф» может уничтожить любую бронетехнику в мире.
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