Ещё
Легендарная БМП-1 пройдет глубокую модернизацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России легендарная БМП-1 пройдет глубокую модернизацию 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
"Уралвагонзавод" планирует серьезно модернизировать БМП-1. После этого возможности машины, выпускавшейся еще в 1966-1979 годах, будут сопоставимы с возможностями БМП-2, а кое в чем и превзойдут их. Это позволит эффективно использовать технику в современных условиях.
Как сообщает "Военно-промышленный курьер", БМП-1, сохранит противопульную защиту корпуса с усиленной лобовой проекцией, а также двигатель и ходовую часть. Предполагается, что обновленная боевая машина будет иметь еще и навесную защиту.
В ходе модернизации у БМП-1 появится новое вооружение в виде 30-миллиметровой автоматической пушки 2А72, 7,62-миллиметрового пулемета ПКТМ и дымовых гранатометов. Также машину оснастят прицелом ТКН-4ГА, используемом при стрельбе по наземным и воздушным целям в дневных и ночных условиях.. Кроме того, станет возможным применение канала дистанционного подрыва малокалиберных снарядов.
Опытный образец уже успешно прошел испытания. В частности, отмечается, что, благодаря гусеничным шасси и массе БМП, машина оказалась более устойчивой при стрельбе, чем БТР-82, и продемонстрировала лучшую точность. И, что немаловажно, она сможет действовать в бою вместе с танками.
Первые модернезированные БМП должны поступить на вооружение уже в этом году.
Российская Газета: последние новости
"Змей Горыныч" на "Урале": УР-83П заметили в боях под Дамаском США могут оставить свой авианосец в Средиземном море "Бульдозер-монстр" и свежие Т-72АВ раздавили позиции боевиков в Ярмуке
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саргсян подал в отставку365
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир41
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение195
Кейт Миддлтон родила44
У россиян снова попросят денег257
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
01:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
01:00
Валерия не позвала сына на праздник
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение