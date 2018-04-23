В России легендарная БМП-1 пройдет глубокую модернизацию

"Уралвагонзавод" планирует серьезно модернизировать БМП-1. После этого возможности машины, выпускавшейся еще в 1966-1979 годах, будут сопоставимы с возможностями БМП-2, а кое в чем и превзойдут их. Это позволит эффективно использовать технику в современных условиях.

Как сообщает "Военно-промышленный курьер", БМП-1, сохранит противопульную защиту корпуса с усиленной лобовой проекцией, а также двигатель и ходовую часть. Предполагается, что обновленная боевая машина будет иметь еще и навесную защиту.

В ходе модернизации у БМП-1 появится новое вооружение в виде 30-миллиметровой автоматической пушки 2А72, 7,62-миллиметрового пулемета ПКТМ и дымовых гранатометов. Также машину оснастят прицелом ТКН-4ГА, используемом при стрельбе по наземным и воздушным целям в дневных и ночных условиях.. Кроме того, станет возможным применение канала дистанционного подрыва малокалиберных снарядов.

Опытный образец уже успешно прошел испытания. В частности, отмечается, что, благодаря гусеничным шасси и массе БМП, машина оказалась более устойчивой при стрельбе, чем БТР-82, и продемонстрировала лучшую точность. И, что немаловажно, она сможет действовать в бою вместе с танками.

Первые модернезированные БМП должны поступить на вооружение уже в этом году.